Назван популярный продукт, способный снизить уровень холестерина на 70% 31.01.2023, 17:20

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Его эффективность сравнима с лекарством.

Холестерин называют «тихим убийцей», так как он создает проблемы для сердечно-сосудистой системы, повышая риск инсульта или других болезней. Тем не менее снизить его помогают лекарства, а также некоторые продукты. В частности, последнее исследование гласит, что в этом деле очень полезна соя.

Польза

Соя является одним из любимых продуктов диетологов из-за ее питательности. В 100 граммах этого бобового зерна содержится 385 калорий. Помимо энергии она способна насытить ваш организм такими важными микро- и макронутриентами, как витамин К, витамины группы B, железо, магний, фосфор, цинк, марганец и медь, витамин Е.

Однако если вы думаете, что эта растительная пища предназначена только для вегетарианцев как замена белковым продуктам, новое исследование заставит вас пересмотреть свои взгляды.

Исследование ученых

Исследование, опубликованное в журнале Antioxidants, показало, что потребление соевой муки, богатой белком B-конглицинином, может снизить уровень «плохого» холестерина.

Фактически, исследовательская группа обнаружила, что этот соевый продукт снижает высокий уровень холестерина и других липидов на целых 70 процентов.

Кроме того, данное бобовое зерно также может снизить риск метаболических заболеваний, таких как жировая болезнь печени и атеросклероз, которые детализируют накопление жиров в ваших кровеносных сосудах.

Хотя соевые бобы уже давно славятся своими свойствами снижать уровень холестерина, это новое исследование объясняет конкретное влияние и механизм изменений. Результаты были получены на основе изучения 19 сортов соевой муки.

«Как мы и предполагали, влияние соевых бобов на метаболизм холестерина связано не только с концентрацией и составом белка, но и со встроенными в них пептидами, которые высвобождаются во время пищеварения в желудочно-кишечном тракте», — заявила автор исследования Эльвира де Мехиа.

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