Кто первые кандидаты на суд в Гааге Александр Левченко

31.01.2023, 17:31

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Найдется место и для пропагандистов.

В своей истерике российская пропаганда выходит на финальную стадию отравления сознания граждан России, эксплуатируя ложь, угрозы и манипулирование фактами и событиями. Московские пропагандисты давно используют вымыслы, на основании которых дают официальную реакцию Кремля. Однако пропагандистские попытки Москвы внушить гражданам России альтернативную реальность на ничем не спровоцированную войну РФ против Украины не увенчаются успехом.

Об этом говорится в заявлении ЕС, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. В заявлении подчеркивалось, что «пропагандистская деятельность и дезинформация Кремля не приведут к распространению иллюзорной альтернативы». Именно Украина согласно ст.51 Устава ООН осуществляет защиту своих территорий от агрессивных российских вторжений, а не наоборот, как заявляет Кремль. Украина сама продемонстрировала реальную заинтересованность в достижении соглашения о справедливом и прочном мире, который полностью соответствовал бы нормам международного права, принципам и обязательствам ОБСЕ, в том числе из Хельсинкского Заключительного акта.

Таким образом, ЕС в очередной раз подчеркнул, что полностью солидарен с Украиной и будет продолжать оказывать Киеву всю необходимую политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку до тех пор, пока это необходимо. Как подтверждение этому, на днях ЕС принял решение об оказании военной помощи Украине в размере 500 млн. евро, а также дополнительно 45 млн. евро на тренировочную миссию украинских солдат EUMAM Ukraine. Сейчас общая военная поддержка Украины со стороны ЕС достигла 11,5 млрд. евро, в том числе 3,6 млрд. в рамках Европейского фонда мира.

При этом Совет Европы (СЕ) взял на себя реализацию предложения о формировании специального международного трибунала по преступлениям агрессии против Украины. Это было принято абсолютным большинством голосов в резолюции СЕ, т.е. созданы правовые аспекты осуждения российской военной агрессии против Украины. В этом документе подробно прописаны первые шаги по созданию специального трибунала и обозначена Гаага как место его функционирования, так как международного документа, который мог бы возложить ответственность за войну против Украины и преступление агрессии на Российскую Федерацию еще не существовало. Таким образом, СE должен был действовать в соответствии со статьей 8 Римского статута. Специальный международный трибунал будет работать в полной координации с Генеральной прокуратурой Украины. Ежедневно российская армия совершает военные преступления на территории Украины, которые необходимо срочно расследовать и привлекать к рассмотрению в международных и украинских судах.

Кто первые кандидаты на суд? Конечно, военно-политическое руководство РФ. Это президент РФ Владимир Путин, министр обороны Шойгу, бывший президент РФ и нынешний заместитель Путина в Совете национальной безопасности и обороны Медведев, секретарь этого Совета Патрушев, глава ФСБ Бортников, спикер российского парламента Володин, начальник Генерального штаба ВС РФ Герасимов и ряд российских генералов, отдавших приказы бомбить мирные украинские города и села. Кроме того, командир 64-й мотострелковой бригады, совершившей наибольшее количество преступлений во временно оккупированном городе Буче, командиры и летчики всех бомбардировочных полков стратегической авиации России, убившие множество мирных жителей в Днепре, Кременчуге, Киеве, Харькове, Николаеве и других украинских городах, а также преднамеренно уничтожавшие в холодное время года гражданские энергетические объекты, чтобы оставить миллионы граждан Украины без тепла и электричества.

Наряду с политическим и военным руководством Российской Федерации в обязательном порядке будут судить всех, кто пропагандировал войну как официальную государственную позицию или распространял воинствующую идеологию на российском телевидении и в СМИ. Здесь Песков, как главный кремлевский пропагандист, Мария Захарова, которая вместе с Лавровым из МИД РФ создала пропагандистскую машину, пресс-секретарь Минобороны РФ генерал Конашенков, который примитивно и тупо врет во время пресс-конференций. На российском телевидении немало журналистов, призывающих к разрушению украинских и европейских городов, убийству политических лидеров и фронтменов антироссийской пропаганды. Это Скабеева, ведущая московских политических шоу, и, конечно, Владимир Соловьев, которого нельзя назвать журналистом, а неандертальцем, распространяющим информационную отраву в российском обществе. После решения ряда стран НАТО о военной помощи Украине на встрече в Рамштайне это медийное пресмыкающееся потребовало нанесения ядерных ударов по Киеву, Берлину, Лондону, Парижу и Мадриду. Таким образом, он должен быть признан одним из самых ответственных лиц кремлевской пропагандистской машины и поставлен на очередь ожидания в Гаагский суд.

Кроме того, российская пропаганда использует свое влияние и извне. Бывший агент КГБ Юрий Швец, решивший уйти с работы после службы в Вашингтоне во времена СССР и написавший книгу, разоблачающую деятельность своих коллег из КГБ, теперь стал активно комментировать события в Украине. В свое время он переехал в США и даже получил гражданство, но с началом российского вторжения в Украину распространял информацию, которая была бы в интересах Кремля, фальсифицируя информацию о якобы войне между спецслужбами Украины и США. Он был разоблачен в ходе специального расследования, проведенного Бартом Марку для OpsLens, и, похоже, еще одна русская консерва была раскрыта, которая хотела воспользоваться преимуществами своего якобы перехода на западную сторону.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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