В Минске юриста приговорили к году колонии за участие в трех Маршах 31.01.2023, 17:36

Приговор вынес судья Дмитрий Карсюк.

28-летнего юриста Евгения Папакуля приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. Приговор озвучил 24 января 2023 года Дмитрий Карсюк в суде Центрального района Минска, сообщают правозащитники.

Политзаключенного признали виновным по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса за участие в трех Маршах в августе-октябре 2020 года. В суде ему поставили в вину то, что он «неоднократно выходил на проезжую часть и не прислушался к требованиям милиционеров прекратить участие в мирных собраниях».

«Минсктранс» заявил иск о возмещении материального вреда в размере более чем 47,7 тысячи рублей, он будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Папакуль был задержан в августе 2022 года.

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