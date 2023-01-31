Глава МИД Египта передал Лаврову послание от США 31.01.2023, 17:46

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Министр иностранных дел РФ рассказал его содержание.

Глава МИД Египта Самех Шукри передал главе российской дипломатии Сергею Лаврову послание от госсекретаря США Энтони Блинкена. Оно касается войны в Украине, сообщает «Интерфакс».

Лавров заявил, что глава МИД Египта действительно передал «определенное послание» от Блинкена, который посетил Каир.

По словам Лаврова, он «подтверждает», что Шукри передал «определенное послание» Блинкена, который был недавно с визитом в Каире.

Глава российской дипломатии заявил, «Россия готова рассматривать конструктивные предложения».

«В этом смысле мы услышали в очередной раз через господина министра послание о том, что «Россия должна прекратить», «Россия должна уйти», и тогда все будет хорошо», — сказал он.

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