КГК закрыл мясокомбинат в Орше 2 31.01.2023, 19:10

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Из-за антисанитарии.

В Госконтроле назвали причины приостановки деятельности «Мясокомбината №5» в Орше по требованию КГК Витебской области.

В частности, на мясокомбинате сотрудники Госконтроля выявили «грубейшие нарушения ветеринарного законодательства» Беларуси. Так в деревне Митьковщина сотрудники КГК и ДФР провели проверку частного мясокомбината и нашли грубые нарушения на производстве.

Например, на мясокомбинате не было разделения системы сбора производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, которые не присоединялись к общегородской канализации и не имели собственной системы очистных сооружений. То есть сточные воды попросту растекались по прилегающим полям и землям местной сельхозорганизации.

К слову, и до этого на мясокомбинате были выявлены нарушения: территории и помещения ненадлежаще содержались и эксплуатировались, не было необходимой санобработки технологического оборудования, инвентаря, транспорта и т.д. Однако эти нарушения руководство не устранило.

- По итогам проверки приостановлена деятельность данного субъекта хозяйствования, включенного в реестр производственных объектов, осуществляющих деятельность по получению, переработке пищевого сырья животного происхождения, - прокомментировали в пресс-службе.