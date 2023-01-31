Белорусский банк приостановил замену испорченной наличной валюты 1 31.01.2023, 19:24

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Замена приостановлена на год.

Один из белорусских банков — БелВЭБ на год продлил приостановку замены купюр в иностранной валюте, сообщили в пресс-службе финучреждения.

В частности, в данном банке по-прежнему не будут проводить в кассах физлицам операции, связанные с заменой изъятых или изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену банкнот в иностранной валюте. Это касается также изношенных или поврежденных, но сохранивших признаки платежеспособности и подлинности долларов, евро и других инвалют.

— Продлевается приостановление замены банкнот в иностранной валюте на платежные денежные знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов, - уточнили в банке.

Данный запрет будет действовать до 31 декабря 2023-го включительно.

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