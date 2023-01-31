Вышел на свободу учитель из Сморгони, показавший фильм о Лукашенко на уроке 6 31.01.2023, 19:43

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Андрей Петровский

Учителя сдал сморгонский «Павлик Морозов».

Андрей Петровский, бывший учитель истории и обществоведения сморгонской гимназии, вышел сегодня на свободу, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В августе 2021 года Петровского приговорили к полутора годам лишения свободы по статье о клевете на Лукашенко.

В марте 2021 года Петровский показал одиннадцатиклассникам ролик с телеграм-канала, признанного экстремистским. Один из учащихся, которого «возмутил поступок учителя», рассказал об этом родителям, те сообщили руководству гимназии. Другие ученики подтвердили факт показа фильма. По версии обвинения, он содержал заведомо ложную информацию, которая оскорбляла Лукашенко. Петровский не признал вину в суде.

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