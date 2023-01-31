В Кремле расписались в бессилии по делу осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги 1 31.01.2023, 20:27

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Софья Сапега

Пресс-секретарь Путина заявил, что власти РФ якобы сделали все, чтобы помочь осужденной.

Власти России сделали все, чтобы помочь осужденной в Беларуси гражданке РФ Софье Сапеге получить помилование, однако этого не хватило, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оказалось недостаточно, потому что речь идет про суверенное государство со своими законами. Были предприняты все возможные усилия. Мы будем продолжать отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки», — добавил он.

19 января ситуацию с Сапегой прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что власти обеих стран будут руководствоваться законодательством «и теми процедурами, которые для такого рода случаев существуют, — прежде всего по линии Генеральных прокуратур и Министерств юстиции». «Эти вопросы находятся у нас на контроле», — отметил Лавров.

В январе приговоренная к шести годам лишения свободы Сапега получила отказ в помиловании. Замглавы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс заявила, что для удовлетворения прошения «не был соблюден ряд условий». В частности, то, что Сапега не отбыла «хотя бы половину срока». В то же время у Александра Лукашенко было право помиловать ее и в этом случае, добавила Чуприс.

Ранее Лукашенко говорил, что ему «жалко девчонку», но был готов лишь передать ее в Россию. «Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — заявлял он.

Сапегу задержали вместе с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту 23 мая 2021 года. Самолет, в котором они летели из Афин в Вильнюс, совершил принудительную посадку из-за ложного сообщения белорусских диспетчеров об угрозе минирования на борту.

24-летнюю Сапегу обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков. В мае суд признал ее виновной по двум статьям: о разжигании вражды и незаконном сборе личных данных. Ее приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 175 тысяч белорусских рублей ($68 тысяч). Деньги выплатил ее отец, суд взыскал их в пользу 70 силовиков, чиновников и судей, которые проходят потерпевшими по делу.

Теперь семья Сапеги будет просить, чтобы девушку отправили отбывать наказание в Россию. По словам отчима осужденной, в дальнейшем у нее будет право обратиться с просьбой об освобождении к президенту Владимиру Путину.

Что касается Протасевича, через какое-то время после задержания он сообщил о разрыве с Сапегой и начал хвалить Лукашенко, выступая в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Также он дал интервью российскому каналу RT и заявил, что у него «все отлично». Впоследствии его отпустили из СИЗО, затем он женился. Сейчас Протасевич находится под домашним арестом в ожидании суда.

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