«Хочу поделиться опытом, чтобы предостеречь других» 31.01.2023, 20:40

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Белоруска рассказала о худшем отпуске, который случился на Бали.

В редакцию «Зеркала» обратилась белоруска Екатерина и поделилась историей своего неудачного путешествия на Бали. Ее с мужем ограбили прямо на вилле, где они отдыхали. «Хочу поделиться опытом, чтобы предостеречь других», — говорит Екатерина.

Перед путешествием на Бали Екатерина изучила всю возможную информацию про остров, перечитала чаты экспатов и пообщалась с подругой, которая долгое время там жила. К тому, что на острове нужно быть осторожным, Екатерина была готова:

— Я знала, что там могут быть проблемы. Знала, где нужно менять валюту, как могут при обмене обмануть. Виллу мы арендовали хорошую, среднего ценового сегмента. Обошлась в около 1000 долларов (2520 рублей) за 8 дней. Прочитали отзывы про хорошее обслуживание, местоположение и так далее. Все устраивало. Персонал виллы Poka UBUD встретил нас очень дружелюбно.

Пара была наслышана про случаи воровства на индонезийском острове и после приезда сразу же разделила бюджет. Часть средств они положили в кошелек, часть — в сейф на вилле, а остальные деньги хранили в сумке. Больше всего они опасались за то, что ограбить могут во время путешествий по острову: вырвать сумку из рук или достать кошелек.

— Несмотря на нашу бдительность везде, я пересчитывала деньги каждый день. У нас была корейская валюта, доллары и рупии. На протяжении семи дней на вилле все было хорошо, нас никто не обманывал. Но за сутки до вылета мы решили поехать в долгое путешествие по острову и подняться на вулкан, — продолжает историю Екатерина.

После многочасовой поездки на вулкан Екатерина с мужем приехали на виллу уставшие и быстро легли спать. Это был единственный день за время отдыха, когда они не пересчитали деньги в своем сейфе.

— День вылета. До 12 часов нам нужно выселиться. Я прошу мужа открыть сейф и забрать все оттуда — кроме денег, там были мои документы и карты. Муж отвечает, что карточек нет, — объясняет Екатерина. — Когда начинаем считать деньги, понимаем, что и их тоже не хватает. В сейф мы положили около 2000 долларов, пропала ровно половина. На часах было 10 часов, скоро отъезд и самолет. Меня больше всего волновал вопрос документов, потому что возвращаться надо было в Корею, а пропала моя ID-карта, без которой на самолет не сесть.

В панике Екатерина обратилась на ресепшен гостиничного комплекса. Подозрения сразу пали на персонал, так как сейф и комната в отсутствие ребят были закрыты, а дополнительный ключ оставался только у работников. Кража произошла в день, когда они путешествовали на вулкан. Забраться на виллу с улицы, по словам нашей собеседницы, просто невозможно: комплекс огражден стенами со всех сторон, а также установлены камеры видеонаблюдения.

— Я попросила на ресепшене просмотреть камеры и вызвать полицию. Просить пришлось шесть раз, только после этого они куда-то позвонили, — описывает ситуацию белоруска. — Но за два часа полиция так и не приехала, и я сомневаюсь, что они звонили именно туда. Далее персонал предложил снова осмотреть комнату, чтобы удостовериться, что мы не ошиблись. Я им несколько раз повторила, что пропали документы, на что они ответили: «К документам у нас нет никакого интереса». Они начали просматривать камеры, но я понимала, что это бессмысленно, на виллу никто из посторонних просто не зайдет незамеченным.

Не добившись никакого результата, Екатерина с мужем все-таки решили поехать в аэропорт к запланированному времени. Они заблокировали украденные банковские карты и начали узнавать, как можно попасть на борт без ID-карты.

— В итоге, я открываю сумку и вижу прямо наверху свой чехольчик с банковскими картами и корейской ID-картой. Я была в шоке, сумки мы пересматривали сто раз, когда обнаружили пропажу. Думаю, воры по ошибке схватили карточки, а потом поняли, что если вызвать полицию насчет кражи документов, то это может плохо закончиться, и вернули незаметно мой чехольчик, — подозревает собеседница.

Девушке с мужем удалось без проблем вернуться в Корею, но судьба украденных денег до сих пор остается неизвестной. Из отеля паре написали, что вызвали полицию, которая снимет отпечатки пальцев с сейфа. Но спустя неделю новых сообщений о расследовании дела нет, а вопросы белоруски игнорируют. Также Екатерина обратилась на платформу Booking.com, где бронировала виллу.

— Мне официально ответили, что связались с виллой и идет расследование. Владелец комплекса вилл предложил предоставить жилье бесплатно, если я в следующий раз приеду на Бали. Естественно, никто никуда не поедет и мы ждем результатов расследования. Но я почему-то уверена, что дело закроется и виновных не найдут. Цель моего рассказа — предостеречь всех, кто собирается планировать свои путешествия на Бали, чтобы они не наступили на наши грабли. Вернулись мы домой разбитые с абсолютно испорченными воспоминаниями, — резюмирует Екатерина.

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