«Все это сильно повысило цены» 31.01.2023, 21:04

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Бизнесмен — о последствиях от узаконенного параллельного импорта.

От работы с параллельным импортом у белорусских компаний возрастают сроки поставок, увеличиваются цены и появляются дополнительные риски. Об этом заявил соучредитель компании «Триовист» (21vek.by) Сергей Вайнилович во время дискуссии «Итоги работы e-commerce в 2022 году: достижения, проекты, прогнозы».

Возможность ввозить в Беларусь параллельный импорт была и до того, как власти узаконили такие поставки, рассказал Сергей Вайнилович. По его словам, 21vek.by ранее по такой схеме поставлял на белорусский рынок в том числе товары производителей Apple и Dyson.

Но использование серых схем создает дополнительные риски, заявил бизнесмен.

— Когда начинаешь работать с параллельным импортом, то очень возрастают сроки, риски и как следствие — цены. До этого ты покупал напрямую у вендора (компании-производителя. — Прим. ред.) или официального дистрибьютора, которые так или иначе имели системный и выстроенный бизнес. А после этого тебе приходится покупать на открытом мировом рынке, просчитывать риски, где нет возможности отсроченного платежа, потому что тебя никто не знает на мировом рынке, еще нет истории сотрудничества с этим партнером. Ты должен закладывать какие-то риски, ты не уверен в том, что вообще приедет в этой коробке от айфона. Там будет лежать бутерброд или айфон. Поэтому все это сильно повысило цены.

Ситуация с параллельным импортом также заметно повлияла на стоимость логистики, уточнил Сергей Вайнилович.

— Конечно же, когда мы начинаем покупать в различных локациях мира, все это увеличивает стоимость логистики, которая и так безумно выросла в 2022 году (она и до этого во время ковида, мягко говоря, не дешевела). Какой-то эйфории от этого у нас нет. Смогли ли мы закрыть ассортиментные дыры с помощью этого (параллельного импорта. — Прим. ред.)? Да, смогли. Есть ли финансовый результат? Какой-то есть. Скорее это компенсация того, что некоторые бренды просто ушли, чтобы поддержать потребителей, что на белорусских площадках

Сергей Вайнилович, говоря про эффект от работы с параллельным импортом, также сказал, что это «тяжело, дорого, финансовый результат желает лучшего, но тем не менее какая-то польза от работы есть». Соучредитель 21vek.by также заявил, что ему не нравится работать с параллельным импортом и что хотел бы, чтобы он сошел к нулю.

Напомним, в начале 2023 года в Беларуси узаконили параллельный импорт и пиратское использование контента из «недружественных» стран. То есть ввозить товары в нашу страну теперь можно без разрешения и ведома производителя или обладателя интеллектуальной собственности.

После этого по телевидению стали показывать пиратские версии спортивных трансляций. А белорусские импортеры теперь имеют меньше преград для ввоза в страну товаров из «недружественных» стран.

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