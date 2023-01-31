Джонсон: Полное освобождение Украины может произойти уже в этом году 31.01.2023, 21:15

Борис Джонсон

Помощь Киеву должна идти без задержек.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил твердое убеждение, что война в Украине с полным освобождением ее территорий может завершиться в 2023 году, и это лучший вариант не только для Украины и Запада, но также для России.

Об этом он сказал во вторник во время встречи с журналистами в Украинском доме в Вашингтоне, передает «Укринформ».

«Мы должны сделать так, чтобы наши украинские друзья получили то, что им нужно, чтобы как можно быстрее выгнать россиян со всей территории Украины», - отметил Джонсон, добавив, что помощь должна идти без задержек.

Он выразил убеждение, что освобождение украинских территорий «может произойти в нынешнем 2023 году», и это лучший вариант не только для Украины.

«Я думаю, что это лучше для Запада, но также и для России», - отметил экс-премьер.

Он подчеркнул, что с «катастрофой», которую совершил Путин, нужно покончить как можно скорее.

«То, что делают украинцы – и я видел это воочию несколько раз – это борьба от имени всех (нас), они сражаются за свободу по всему миру, они воюют за людей в Грузии и Молдове, в странах Балтии и Польши – везде, где существует риск российского реваншизма или желание построить старую советскую империю», – подчеркнул Джонсон.

Поэтому, продолжил экс-глава британского правительства, оно остается ярым сторонником Украины.

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