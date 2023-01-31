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США назначат спецпосланника по Беларуси

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  • 31.01.2023, 21:28
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США назначат спецпосланника по Беларуси

Спецпосланник будет работать с демократическим движением нашей страны.

Светлана Тихановская 31 января встретилась с помощницей государственного секретаря США Робин Даниган, сообщает пресс-служба главы Объединенного переходного кабинета.

Тихановская рассказала представителям Госдепартамента США о ситуации с политзаключенными и условиях в тюрьмах, последних судах, преследовании журналистов и активистов, высказала свою оценку возможного участия армии Беларуси в войне против Украины.

Робин Даниган проинформировала Тихановскую о том, что США назначат специального посланника по Беларуси, который будет работать с демократическим движением. Ранее об этом официально не сообщалось. Кроме того, представители Госдепа уверили белорусскую сторону в дальнейшей однозначной поддержке демократических сил.

Стороны обсудили выработку новой проактивной стратегии в отношении Беларуси, которая могла бы включать меры по защите независимости страны и выводу российских войск, дальнейшей изоляции режима Лукашенко, а также поддержку демократических перемен. Шла речь о возможностях по проведению межправительственной встречи стран, которые поддерживают белорусскую оппозицию.

Также Даниган и Тихановская обсудили действия по недопущению участия представителей официального Минска в Совбезе ООН как временного члена и вместе с тем участие представителей демсил в Генассамблее ООН и мероприятиях Большой семерки.

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