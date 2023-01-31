До +3°С прогнозируется в Беларуси 1 февраля 31.01.2023, 21:58

Пройдет снег.

Снег и до плюс трех градусов прогнозируется в Беларуси 1 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью охладится до 0 - минус 5 градусов. Днем будет минус 3 - плюс 3 градуса.

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