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Украинцы уничтожили сразу 200 снарядов от «Града», которыми РФ обстреливала Донецкую область

  • 31.01.2023, 22:04
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Украинцы уничтожили сразу 200 снарядов от «Града», которыми РФ обстреливала Донецкую область

Это одна из самых масштабных ликвидаций.

Взрывотехники Национальной полиции совместно с инженерно-саперным полком 16-го батальона ВСУ уничтожили на полигоне одновременно 200 ракет «Градов», которыми россияне обстреливали Донецкую область. Об этом сообщил пресс-центр регионального управления Нацполиции.

Это одна из самых масштабных ликвидаций, которые проводили полицейские, отметили в сообщении.

В общей сложности с начала полномасштабной войны полиция в регионе уничтожила около 3500 боеприпасов. Их ликвидируют в условиях полигона, контролируемые взрывы совершают два-три раза в неделю.

Начальник отдела взрывотехнической службы полиции Донецкой области Сергей Нестеров отметил, что в 2022 году он и его коллеги совершили более 1400 выездов – больше всего за все годы войны. Большинство из них – на обследование мест прилетов, а также разминирование деоккупированных территорий.

По опыту взрывотехников, чаще всего для обстрелов Донецкой области Россия использовала ракеты С-300 – таких было обнаружено 167. На втором месте по частоте использования – ракеты Х-59, ими нанесен 51 удар.

«Наша задача – идентифицировать боеприпас, которым был нанесен удар по школе, жилому дому или любому другому объекту инфраструктуры. Когда все обрушивается, то нам в этом огромном ворохе мусора нужно найти осколки, фрагменты оружия, которое использовал враг. Это доказательство российского военного преступления», – рассказал Нестеров.

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