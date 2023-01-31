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В Беларуси пересмотрели список информации, которая подпадает под банковскую тайну

  • 31.01.2023, 22:06
В Беларуси пересмотрели список информации, которая подпадает под банковскую тайну

Изменения заработают с 1 февраля.

Нацбанк обновил список данных, которые подпадают под банковскую тайну. Изменения заработают с 1 февраля.

С 1 февраля под банковскую тайну будет подпадать оплата электронных услуг и административных процедур. Речь среди прочего про учетный номер плательщика и получателя платежа (УНП), а также банковские реквизиты.

Также под банковскую тайну подпадает информация, которую белорусы получают через общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС), когда заказывают через нее электронные услуги. Речь в том числе про единый портал электронных услуг. К примеру, это могут быть данные, включили ли человека в базу «тунеядцев». Напомним, за эту услугу взимается сбор, при ее оплате человек может указывать свои банковские данные.

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