Путин ввел бессрочный уровень террористической угрозы в приграничных с Украиной регионах 31.01.2023, 22:13

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Там будут досматривать транспорт.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении досмотра автомобилей для обнаружения оружия и взрывчатки в регионах с «желтым» уровнем террористической угрозы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

«Желтый» уровень террористической опасности установлен в Белгородской, Брянской и Курской областях, Севастополе, Краснодарского края, Воронежской области России и отдельных районах аннексированного Крыма.

Указом Путина в них предусматривается «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта РФ, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ».

Раньше эта мера предусматривалась только при красном уровне террористической опасности.

Тем же указом отменено ограничение по срокам введения уровней опасности в регионах. Ранее его нельзя было устанавливать более, чем на 15 суток, теперь решение бессрочно.

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