«Армия дронов» передала на передовую еще 12 украинских беспилотников 31.01.2023, 22:37

Всего «Армия дронов» отправила на фронт уже 1056 дронов.

«Армия дронов» совместно с Госспецсвязью Украины передали 12 беспилотников украинского производства для военных, находящихся на передовой в Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Передали для Главного управления разведки 12 птиц украинского производства: 7 БПЛА SKIF и 5 STEN-2», - говорится в сообщении.

При этом специалисты Минцифры уточнили, что SKIF эффективно помогают разведывать территорию, а STEN-2 - атаковать врага с неба и метко целить боеприпасами прямо в тыл оккупантов.

Отмечается, что всего «Армия дронов» отправила на фронт уже 1056 украинских беспилотников.

«Продолжаем инвестировать свое время и энергию в развитие military-tech. Потому что технологии и смелость украинских воинов — ключ к победе. Спасибо каждому, кто донатит через UNITED24 на Армию дронов. Благодаря вам вместе с Генштабом и Госспецсвязью можем помогать ВСУ беспилотниками» , - подчеркнули в Минцифре.

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