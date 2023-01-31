В российском Эрмитаже хакеры вывели на табло сообщение о событиях в Буче 31.01.2023, 22:47

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Весной 2022 года российские оккупанты совершили там военные преступления.

В Санкт-Петербурге (РФ) в результате атаки хакеров на электронных табло Эрмитажа транслировалась информация о событиях в Буче Киевской области, где весной 2022 года российские оккупанты совершили военные преступления. Об этом сообщило 31 января местное издание «Фонтанка».

Как сообщается, в местные правоохранительные органы представители администрации музея обратились около девяти вечера 29 января. По словам сотрудников Эрмитажа, около 16.00 в этот день неизвестные вывели на экраны электронных табло информацию о событиях в Буче.

После того как сотрудники службы безопасности обнаружили взлом, табло были отключены, пишет «Фонтанка». По предварительной информации, взлом сервера, который отвечает за работу табло, был осуществлен дистанционно. Издание не уточняет содержание сообщений, которые демонстрировались на экранах музея.

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