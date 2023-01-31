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США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине

  • 31.01.2023, 23:11
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США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине

Об этом сообщили в Белом доме.

США могут в ближайшее время объявить о новых поставках оружия на Украину. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, сообщает CNN.

«Полагаю, что вскоре мы сможем объявить о новом пакете помощи в сфере безопасности», — сказала Далтон, находясь на борту Air Force One — самолете президента Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Нью-Йорк. На вопрос о том, отправят ли Соединенные Штаты истребители F-16 на Украину, Далтон ответила отрицательно и указала на миллиарды долларов оказываемой поддержки.

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