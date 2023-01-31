В погранслужбе Украины рассказали о ситуации на границе с Беларусью 1 31.01.2023, 23:39

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Из Беларуси в РФ началось передвижение подразделений, на их место прибывают новые.

Из Беларуси в Россию началось передвижение подразделений, на их место прибывают новые. Однако, создание группировки, способной вести наступательные действия, пока не отмечается. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«На границе с Беларусью ситуация остается полностью контролируемой, хотя и напряженной. Беларусь не прекращает поддерживать вооруженную агрессию России. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РФ и Беларуси. Отмечу, что создание необходимой наступательной группировки, готовой осуществить вторжение на территорию Украины с этого направления, на данный момент не отмечается. Российские подразделения в Беларуси находятся на полигонах, где проводятся учения и где они проходят соответствующую подготовку», — сообщил Демченко.

Днем ранее Демченко заявил о том, что количество российских военнослужащих на территории Беларуси за неделю увеличилось с 6 до 9 тысяч.

«Рядом с нашей границей мы не отмечаем перемещение ни военной техники, ни личного состава этих подразделений РФ и Беларуси - ред). Они в основном находятся на военных полигонах, которые предоставила Беларусь. В целом на территории Беларуси может находиться около 9000 военнослужащих РФ», – сказал Демченко.

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