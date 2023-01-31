Великобритания ускорит темпы оказания помощи Украине 31.01.2023, 23:54

Риши Сунак

Британский премьер рассказал о новой стратегии Лондона.

Великобритания ускорит темпы оказания помощи Украине, поскольку продолжающаяся тупиковая ситуация в войне «пойдет только на пользу России». Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак на заседании кабинета министров, сообщает CNN.

Сунак сказал, что он пришел к такому выводу, пересмотрев подход Великобритании к конфликту после того, как стал премьер-министром в октябре прошлого года. Он добавил, что существует возможность ускорить британскую поддержку Украины.

«Это дало бы Киеву наибольшие шансы на успех и возможность максимально использовать окно возможностей», – подчеркнул он.

Новая стратегия Соединенного Королевства по ускорению поддержки будет включать, в частности, усиление дипломатических усилий и планирование восстановления после завершения войны.

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