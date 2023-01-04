Зеленский призвал сорвать российский сценарий 4.01.2023, 1:11

Владимир Зеленский

Россия, по словам украинского президента, готовится к новому наступлению.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении заявил, что страна-агрессор Россия попытается изменить ситуацию в войне и отложить свое поражение.

«Мы начали этот год сразу с того, что больше всего необходимо Украине именно сейчас — накануне новых мобилизационных процессов, которые готовит государство-террорист. Именно сейчас тот момент, когда мы вместе с партнерами должны усилить нашу оборону», — заявил он.

Зеленский заявил, что российский режим бросит все оставшиеся ресурсы и «всех, кого сможет собрать», чтобы попытаться «перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить свое поражение».

«Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают», — добавил президент Украины.

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