Военный аналитик: Скорее всего, россияне будут отводить войска от Бахмута 4.01.2023, 3:55

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Алексей Гетьман

Пять месяцев оккупанты бьются за этот город и не в состоянии его взять.

Вражеские атаки под Бахмутом происходят по инерции, противник уже не верит, что сможет взять украинский город.

Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны.

Военный аналитик дал комментарий по ситуации вокруг Бахмута.

«Мои друзья, которые там сейчас находятся, говорят, что по всем признакам видно, что россияне не верят в свое взятие Бахмута. Они еще атакуют, но это уже происходит по инерции. Пять месяцев противник бьется за этот город и не в состоянии его взять. Надо было как-то оправдываться, поэтому построили линии обороны, однако Пригожин должен что-то сказать, потому что дальше даже Чернобаевка будет отдыхать, когда они столько месяцев не могут взять один не очень большой город», - отметил аналитик.

Алексей Гетьман добавил, что Пригожин уже говорит об отсутствии сил и что из-за ВСУ они не могут добиться результата.

«Скорее всего, россияне будут отводить от Бахмута свои войска и прекратят штурмовые действия. Потому что они совершают одни и те же действия сто раз и, соответственно, постоянно получают тот же результат. То есть они должны были это признать, и наконец об этом сказали», - отметил Гетьман.

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