Конец энергетической империи Павел Климкин

4.01.2023, 4:56

Павел Климкин

Цена на газ в ЕС упала ниже довоенного уровня.

Смотрю на газовую статистику в ЕС и радуюсь. В Германии заполнение газовых хранилищ почти 90%, в ЕС в целом – 83%. Год назад – только представьте – было на 30% меньше. И это стало одним из ключевых факторов решения Путина начать с нами войну. Он полагал, что Евросоюз без России никак. А оказалось, что зависимость от России блокирует путь в будущее и убивает Европу, как старого наркомана, еще и дает зарабатывать российской мафии.

Цена на газ в ЕС также упала ниже довоенного уровня. Здесь нам даже Бог погоды помогает. Более того, теплая зима уже частично решила проблему газа на следующую зиму, ведь в хранилища посреди зимы стали закачивать больше газа, чем потребляют – и это посреди зимы!

Этот год может и должен стать концом России как энергетической империи. Европа как сфера энергетического влияния РФ больше не будет существовать. Энергетический год начался хорошо.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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