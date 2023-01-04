«Кругом мясо и кровь»: родственники «мобиков» из Макеевки рассказали об обстреле 4.01.2023, 5:55

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Они призывают не верить официальным цифрам потерь.

Как сообщал сайт Charter97.org, 1 января в полночь ВСУ ударили по базе оккупантов в Макеевке, которая находилась в здании училища №19.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 700 военных: 400 убитых и 300 раненых.

Две собеседницы редакции российского издания «Север.Реалии» сообщили, что их мобилизованные мужья были дислоцированы в ПТУ в Макеевке, оба – из 45-го полка. Муж третьей – из 44-го полка. Все трое проживают в Самаре.

– Пожалуйста, не пишите его имя даже, я боюсь. Он чудом выжил, успел выбежать из ПТУ, когда туда уже первый снаряд попал. Кругом мясо, мясо и кровь – повторял как заведенный. Всего слышал четыре удара. Он сам не понимает, как успел [выбежать], многие ребята из его полка погибли, он до сих пор не знает про некоторых – погибли или нет, – говорит собеседница. – Муж сказал, что раненых увезли в Ростовскую область, в госпиталь. А он и другие «везунчики» ходят там полуголые, потому что все разбомблено, ни еды, ни одежды, все уничтожено, деньги тоже, поэтому купить не могут.

По словам другой собеседницы издания, взвод ее мужа-артиллериста в момент удара был выведен из ПТУ.

– Случайность, как он говорит. Ну как говорит, он заикается у меня теперь, поэтому я смогла узнать только, что он спасся, и все. Вроде как в училище, если не считать их взвод, было человек 400. Погибли большинство, поэтому я лично не понимаю, почему говорят про 63 [погибших]. Может, еще вытаскивают из завалов. Мы говорили утром 2-го, еще продолжали работы, – рассказывает жительница Самары.

Третья собеседница подтвердила, что 45-й полк, в который распределили ее мобилизованного мужа, был размещен в ПТУ-19. В последний раз он выходил на связь с семьей 30 декабря, после взрыва они третьи сутки не могут до него дозвониться.

– В последнее время он звонил с разных номеров, всегда через мессенджер, поэтому я беру постоянно трубки с незнакомых. Я записываю все, обзвонила их [номера, с которых звонил муж] и продолжаю, но не берут, – говорит жена мобилизованного.

Родственники других военных, находящихся не в Макеевке, но в зоне боевых действий, рассказали изданию, что в новогоднюю ночь и накануне они тоже были обстреляны и в местах их размещений не было качественных укрытий.

– Мой в другой стороне от Макеевки, но в Донецкой области. Новый год они встречали в КамАЗе, чтобы под обстрел не попасть. Его на это время вытащили из гаража, где держали с ноября. Сейчас не знаю, где он, связи опять нет, – рассказала жена мичмана из Приморья Анастасия Ковтун.

По словам родных Андреева, 17 ноября сослуживцы мичмана пробили ему голову ударом сзади, и 5 суток держали в яме, втроем избивая с согласия командования. Супруга мичмана Анастасия Ковтун утверждает, что причиной обвинений в мародерстве (заявителя и детали преступления не раскрывают) и пыток стал конфликт мужа с сослуживцами, которые отказались идти под обстрелом за раненым солдатом.

По словам девушки мобилизованного из Забайкалья, который находится в Донецкой области, их расположение серьезно бомбили 30 декабря.

– Они ушли в соседнее село мыться и по счастливой случайности именно в эти часы был обстрел. Вернулись – все сожжено кругом, – рассказала она корреспонденту Север.Реалии.

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