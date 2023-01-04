«Три дня не спит Самара»: жены сотен погибших в Макеевке россиян провели митинг

«Три дня не спит Самара»: жены сотен погибших в Макеевке россиян провели митинг10
- 4.01.2023, 8:05
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Во время акции произошел знаковый инцидент.
В российской Самаре вчера прошел митинг в память о сотнях погибших россиян в Макеевке (Донецкая область), которых после мобилизации фактически отправило на убой командование РФ, подставив под удар HIMARS ВСУ.
В социальных сетях появилось видео с митинга, которое запомнилось примечательной деталью.
Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».
Выступившая жена командующего 2-й гвардейской армией ЦО ВС РФ Екатерина Колотовкина не только не призывала прекратить войну и вторжение в Украину, остановив бесцельную гибель российских солдат, а заявляла о необходимости отправить еще больше мобилизованных в зону боевых действий.
«3 дня не сплю я, три дня не спит Самара», - говорит она.
Жена российского командира выступала перед родственниками погибших в дорогой шубе и заявила, что «весь Запад сплотился, чтобы уничтожить наших детей», и призналась, как попросила мужа «отомстить за слезы вдов и матерей».
«То есть попросту говоря, призвала отправить за тысячу километров на бессмысленную смерть еще больше таких же необученных случайных российских граждан. О том, зачем вообще нужна вся эта мясорубка, для какой цели жителям Самары нужно ехать и умирать в Макеевку, Колотовкина, разумеется, ничего не сказала», - отмечено в комментарии к видео.
Более того, в Сети оперативно нашли фотографию Колотовкиной, которой ранее бывший российский премьер-министр Медведев вручил награду и букет цветов.