Переполох в Крыму: атакованы базы РФ в Севастополе, Бельбеке и Евпатории

Переполох в Крыму: атакованы базы РФ в Севастополе, Бельбеке и Евпатории7
- 4.01.2023, 8:11
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Утро на полуострове началось с «марафона» мощных взрывов.
Во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прозвучали громкие взрывы, которые слышали местные жители в разных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские Telegram-каналы.
Отмечается, что уже под утро в среду громкий взрыв прогремел в районе Фруктового. Как пишут в паблике «Чп / Севастополь», «громыхнуло так, что окна затряслись».
Также сообщается о звуке взрыва в районе Солдатского.
Позже появились сообщения о звуках взрывов на аэродроме Бельбек в Крыму.
Затем к «марафону» взрывного утра, по сообщениям пабликов, присоединилась Евпатория, передает ТСН.
Согласно сообщениям в социальных сетях, по меньшей мере дважды сработали системы ПВО.