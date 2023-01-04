Переполох в Крыму: атакованы базы РФ в Севастополе, Бельбеке и Евпатории 7 4.01.2023, 8:11

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Утро на полуострове началось с «марафона» мощных взрывов.

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму ночью 4 января прозвучали громкие взрывы, которые слышали местные жители в разных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские Telegram-каналы.

Отмечается, что уже под утро в среду громкий взрыв прогремел в районе Фруктового. Как пишут в паблике «Чп / Севастополь», «громыхнуло так, что окна затряслись».

Также сообщается о звуке взрыва в районе Солдатского.

Позже появились сообщения о звуках взрывов на аэродроме Бельбек в Крыму.

Затем к «марафону» взрывного утра, по сообщениям пабликов, присоединилась Евпатория, передает ТСН.

Согласно сообщениям в социальных сетях, по меньшей мере дважды сработали системы ПВО.

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