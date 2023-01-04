Разгром в Макеевке: ликвидирован высокопоставленный офицер РФ

Разгром в Макеевке: ликвидирован высокопоставленный офицер РФ4
- 4.01.2023, 8:23
- 8,346
Минобороны России назначило «виновных».
Министерство обороны РФ заявило, что в результате ракетной атаки по скоплению оккупантов в Макеевке погибли 89 человек.
Российский режим отметил, что среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Причиной массовой ликвидации оккупантов в Макеевке россияне назвали «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».
Как сообщал сайт Charter97.org, удар по зданию ПТУ с российскими военными в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь.
Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате ракетной атаки было уничтожено около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.