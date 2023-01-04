Разгром в Макеевке: ликвидирован высокопоставленный офицер РФ 4 4.01.2023, 8:23

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Минобороны России назначило «виновных».

Министерство обороны РФ заявило, что в результате ракетной атаки по скоплению оккупантов в Макеевке погибли 89 человек.

Российский режим отметил, что среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Причиной массовой ликвидации оккупантов в Макеевке россияне назвали «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».

Как сообщал сайт Charter97.org, удар по зданию ПТУ с российскими военными в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, в результате ракетной атаки было уничтожено около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

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