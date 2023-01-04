ISW: Пригожин готовит русских к поражению под Бахмутом 1 4.01.2023, 8:30

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Главарь ЧВК «Вагнера» уже нашел «крайних».

Главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин готовит информационные условия, чтобы обвинить в неудачах под Бахмутом министерство Шойгу и российский ОПК.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), заявления «вагнеровцев» о нехватке боеприпасов и сложностях с прорывом обороны ВСУ направлены, чтобы снять с Пригожина личную ответственность за провал боев.

Это согласуется с выводами экспертов, что штурмы «вагнеровцев» позиций ВСУ под Бахмутом достигли кульминации.

В недавнем интервью РИА «Новости» Пригожин пожаловался, что у украинских военных оборонные рубежи через каждые 10 метров.

«Это существенный перегиб для Пригожина, и он впервые представил силы Вагнера в Бахмуте как не приносящие фактически никаких успехов», - говорится в отчете аналитиков.

Хотя в то же время сами «вагнеровцы» делали все, чтобы показать провоенной аудитории, что за «успех» на Бахмутском направлении отвечают лично они, а не кадровые военные РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, уже несколько месяцев подряд продолжаются бессмысленные штурмы российской армией окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области. По словам военных, к Бахмуту враг стягивает все, что является боеспособным.

Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией «вагнеровцев», точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина. «Повар Путина» пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами, а еще пытается заручиться поддержкой ультраправой аудитории.

Однако ресурсы наемников Пригожина уже начали иссякать, в связи с чем западные аналитики прогнозировали приближающуюся кульминацию в их наступлениях.

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