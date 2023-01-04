В Беларуси резко подняли налоги: затронут почти каждый житель страны 4 4.01.2023, 8:34

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Что известно о главных изменениях, начавших действовать в этом году..

В Беларуси утвердили изменения в Налоговый кодекс на 2023 год. Как и прогнозировалось, чиновники подняли в этом году многие налоги. Их повышение косвенно или напрямую затронуло почти каждого жителя страны.

Сайт zerkalo.io рассказал про некоторые изменения.

Как и ожидалось, чиновники хотят повысили среди прочего налог на первую квартиру. Рост — на 11,1%. К примеру, стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме для Минска выросла до 900 рублей (было — 810 рублей).

Ставку налога на прибыль подняли с 18 до 20%.

Существенно подняли, как и планировалось, единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. К примеру, для репетиторов в Минске — с 82 до 164 рублей месяц, а для строителей — с 292 до 438 рублей.

Для операторов сотовой связи продлили действие повышенного налога на прибыль. Последние два года этот сбор составлял 30% (ранее — 18%). Повышенный налог будет действовать до 1 января 2025 года.

Повысили ставки акцизов на алкоголь и сигареты. К примеру, с 1 января эти ставки для сигарет первой ценовой группы подняли до 55,6 рубля, с апреля они вырастут до 66,25 рубля, с июля — до 78,97 рубля, а с октября — до 95,59 рубля. Сейчас они составляет 43,56 рубля за 1000 сигарет.

Для владельцев собак пересмотрели налоги в сторону повышения. Этот сбор должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев. Его надо вносить один раз в три месяца. В 2023 году ставка этого сбора составляла 9,3 рубля, а за потенциально опасные породы собак — 46,5 рубля. С 2023 году этот налог подняли до 11,1 рубля и 55,5 рубля соответственно.

В 2023 году подняли ставки земельного налога. Повышение затронуло и населения, и бизнеса. Рост — на уровне 19%. К примеру, ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны повысили до 14,71 рубля за гектар (было — 12,32 рубля). Рост — 19%. Для бизнеса повысили подняли земельный налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков. Он составлял в 2022 году 184,52 рубля за гектар. С этого года сбор подняли до 220,32 рубля. Рост — на 19,4%.

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