Мощные взрывы в Ростове-на-Дону и Курске: россиян поразил «грохот с неба» 6 4.01.2023, 8:42

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Атака с воздуха вызвала панику у местных жителей.

Несколько мощных взрывов прозвучало в российских городах Курске и Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают местные жители и свидетельствуют выложенные в сети фото и видео, передает ТСН.

По информации местных Telegram-каналов, в Ростове-на-Дону объявлена воздушная тревога и сработала ПВО. Граждане страны-агрессора не на шутку испугались взрывов. Поэтому в пабликах сразу же началась паника.

«Бахнуло очень сильно, окна задрожали. Суворовский слышно было, громко очень», – пишут в соцсетях жители Ростова-на-Дону.

На опубликованных кадрах видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов.

По свидетельствам очевидцев, кто живет севернее центра Ростова (Суворовский, Большие Салы, Чалтырь), похожий на зенитную ракету объект сбил что-то в небе. Жителей города поразил громкий «грохот в небе».

Что касается Курска, то местные паблики распространили видео с камеры слежения, на котором тоже слышны звуки взрывов. Местные жители сообщают о «хлопке» в железнодорожном округе.

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