Ликвидация элитных «мобиков»: новые данные о разгроме в Макеевке 1 4.01.2023, 8:56

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Поражение стало шоком для России.

Уничтожение в Макеевке Донецкой области сотен мобилизованных оккупантов в новогоднюю ночь стало шоком для России. Даже минобороны РФ, обычно отрицающее какие-либо потери, было вынуждено признать 89 погибших в результате удара РСЗО HIMARS. Российские «военкоры», подконтрольные ведомству Сергея Шойгу, уже ищут виновных и вовсю пытаются оправдать высшее руководство армии.

По мнению экспертов, ошибка военного командования РФ сильно ударила по авторитету президента Владимира Путина, традиционно решившего «не замечать» больших потерь. ТСН собрал последние данные аналитиков по поводу событий в Макеевке.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире канала «Freeдом» выразил мнение, что уничтожение «мобиков» в Макеевке ударило лично по президенту России Владимиру Путину.

«Для них количество погибших не имеет большой роли, проблема в другом. Как правило, они не признавали таких больших потерь, и Макеевка стала первым таким пунктом, который из-за того, что поднялся очень большой шум в информационном пространстве, потому что об этом начали сообщать их так называемые «военкоры». В первую очередь это ударило, как ни странно, по Путину. Впервые министерство обороны РФ официально признало удары, впервые назвало какую-то ориентировочную цифру погибших. Впервые Путин признал - что-то такое произошло. По его указанию началось псевдорасследование – кто виноват и почему так произошло», — подчеркнул Ягун.

Комментируя реакцию россиян на гибель мобилизованных, генерал СБУ отметил:

«Я думаю, будет долгосрочный эффект. Но то, что эта информация проникла в российское общество, это был сильный удар по одному из регионов. До людей начала доходить информация, что их родных нет. Всех разозлили официальные пропагандисты, которые начали рассказывать о том, что жизнь коротка и к смерти надо быть готовым... Я думаю, что «сарафанное радио» от человека к человеку больший эффект даст».

Ягун отметил, что власти РФ напуганы:

«Больше всего российские власти боятся не оппозиционных политиков, их практически нет. Их либо пересажали, либо перевербовали, либо они уехали. Они боятся протестов мирных граждан. Прежде всего, это жены и матери тех погибших, которые непонятно, что делают в Украине».

У Шойгу нашли виновных

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) убеждены, что минобороны РФ, вероятно, пытается переложить вину за провал на должностных лиц «ДНР» и мобилизованных россиян.

«Представители правоохранительных органов «ДНР» сообщили российским государственным телеканалам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны, что позволило украинским силам нанести точный удар по базе. Ориентированные на Кремль СМИ и некоторые блогеры усилили это заявление, подчеркнув, что российские войска не должны недооценивать способность Украины использовать плохую практику оперативной безопасности на фронте, а некоторые госслужащие «ДНР» призвали наказать чиновника, который решил использовать помещение учебного заведения для размещения мобилизованных», — говорят в ISW.

Аналитики уверены: «Министерство обороны России, возможно, намеренно полагалось на чиновников «ДНР», обвинивших мобилизованных военнослужащих в нарушении оперативной безопасности, чтобы сделать «ДНР» ответственной стороной».

Военный эксперт Олег Жданов, в свою очередь, отметил, что версия минобороны РФ о мобильных телефонах вызывает вопросы.

«Это реально. Мы же постоянно публикуем перехват военных. Единственное — у меня вызывает технически вопрос, потому что Макеевка не находится на линии фронта. Она достаточно далеко, и перехватывать разговоры на таком расстоянии у нас вряд ли есть возможность. Хотя современные средства ведения разведки позволяют, когда такое большое количество звонков с компактно расположенных российских номеров. Да, если была возможность снять триангуляцию с вышек мобильной связи, то мы поняли, что там сосредоточение мобильных телефонов. Но, скорее всего, здесь сработала разведка», – заявил он.

Стратегическая ошибка оккупантов

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире «Freeдом» рассказал, что украинские военные уже не впервые «накрывают» большие скопления военных РФ в Макеевке.

«Сейчас каждую ночь выходят на охоту наши высокоточные системы вооружения, которые снайперски уничтожают их склады, логистику, командные пункты и большое сосредоточение личного состава. Это уже не первый раз в Макеевке, когда они, обнаружив определенную неосторожность, разместив большое количество мобилизованных, сразу получили удар», — заявил Череватый.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что военные РФ продолжают повторять старые ошибки – собираться огромными группами.

«Это количество равно батальонно-тактической группе, она вся будет выведена из строя и будет уменьшена ее боеспособность. Также там уничтожено по меньшей мере 10 единиц военной техники. Так что, конечно, стратегически это ошибка российского военного командования, но нам это к лучшему», — заявил он.

Мусиенко говорит, что кроме ошибки России, это была и проведенная разведка украинских военных – ВСУ установили местонахождение оккупантов и точно ударили в цель.

Военный обозреватель напомнил, что похожие огромные потери оккупантов были летом 2022 года во время штурма реки Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине. Тогда они тоже потеряли целую батальонно-тактическую группу и много техники.

Такого же мнения придерживается военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, военное руководство оккупантов допустило ошибку, разместив в переоборудованном общежитии в Макеевке большое количество мобилизованных в канун новогодних праздников. Поскольку в российской армии приказы не обсуждают, а выполняют, это имело именно такие последствия.

«Уверен, что этому человеку, отдавшему приказ, докладывали подчиненные, разбирающиеся в военном деле, что такого делать нельзя. Но в российской армии даже если есть ошибка в приказе, все равно заставят его выполнять», — отметил эксперт.

В Макеевке погибли элитные «мобики»

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что россияне считают Макеевку глубокой тыловой базой, поэтому туда передислоцировали специалистов по связи и военных других важных специальностей.

«Они должны были стать основой группировки войск на востоке Украины. Это были «элитные» мобилизованные, которые прошли обучение», — отметил эксперт.

Киричевский также подчеркнул, что россияне совершенно не рассчитывали, что этот объект будет поражен.

«Они признают, что не ожидали вообще, что ВСУ могут нанести удар по этому военному объекту», — объяснил военный эксперт.

Удар ВСУ по Макеевке: справка

В ночь на 1 января, ровно в полночь, ударом РСЗО HIMARS было уничтожено здание бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии.

По предварительным данным, в помещении могло находиться до 600 «мобиков» из Самарской области РФ. Кроме того, на территории ПТУ находилась военная техника и сдетонировавшие боеприпасы. По данным ВСУ, в Макеевке было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.

Официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 89 мобилизованных.

Российские пропагандисты со ссылкой на «правоохранительные органы» так называемой «ДНР» начали распространять информацию, что в произошедшем виноваты сами «мобики», которые якобы позволили себя «вычислить» из-за активного использования мобильных телефонов.

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