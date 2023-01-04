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В Бресте настойчиво пытаются продать Красную казарму

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  • 4.01.2023, 9:02
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В Бресте настойчиво пытаются продать Красную казарму
фото: Виртуальный Брест

Цену по сравнению с прежней уменьшили на целых 80%.

КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» объявило о продаже так называемой Красной казармы. На электронные торги выставлено административное здание с правом заключения договора аренды земельного участка. Состоятся торги 31 января, сообщает «Виртуальный Брест».

Красная казарма — это двухэтажное кирпичное здание практически в центре Бреста, возле Северного сквера. Это здание — часть комплексной историко-культурной ценности «Казармы», и оно было построено где-то на рубеже XIX и XX веков. Площадь здания — 3333 квадратных метра.

В объявлении указано, что покупатель сможет разместить в здании все, что угодно: офис, музей, студию и т.д. Начальная цена — более 900 тысяч рублей.

Раньше эту казарму уже пытались продать, но безуспешно. Нынешняя цена меньше прежней на целых 80%.

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