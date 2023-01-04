Уцелевших от удара по ПТУ в Макеевке «мобиков» хотели отправить в наступление 1 4.01.2023, 9:09

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В России пытаются избавиться от свидетелей?

Уцелевших российских мобилизованных в результате удара ВСУ по ПТУ в Макеевке 31 декабря хотели отправить в наступление, поделилась жена одного из резервистов в интервью «Важным историям».

Сообщается, что командование РФ до сих пор не составило ни списков раненых, ни списков погибших. «Трехсотых» якобы отправили в ростовский военный госпиталь.

«Нет информации, в какую больницу везут мужа. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне многие женщины пишут и звонят - у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает. Понятно, что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял», - рассказала жена одного из «мобиков».

По ее словам, сначала оставшихся в живых хотели собрать, «чтобы они шли в наступление», но среди командования пошел «резонанс».

«В связи с этим какая-то часть пошла не пойми куда, они все разбрелись. В наступление идти - надо быть полным идиотом, учитывая, что у них нет ничего. И слушать вышестоящие инстанции - ради чего? Это заранее обречение на смерть. Те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону - в укрытия какие-то. Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие (расследование взрыва)», - поделилась она.

Другая родственница мобилизованного из Самарской области рассказала, что мужчин «хотят списать как ненужных свидетелей»: «Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать». Она не пояснила, что именно подразумевается под «списанием».

Как сообщал сайт Chrter97.org, в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, что удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов.

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