Медики раскрыли главный секрет того, как сохранить здоровье в пожилом возрасте 4.01.2023, 9:18

Это можно сделать без существенных финансовых затрат.

Хорошо известно, что у разных людей старость протекает по-разному. Пока кто-то долгое время сохраняет моложавый вид, кто-то стремительно дряхлеет. Пока одни доживают свой век без серьезных проблем со здоровьем, другие страдают от возрастных заболеваний.

Поскольку во многих странах средний возраст населения растет, задача исследователей — найти и разработать способы обеспечения людям комфортного старения. Это позволит им на долгие годы сохранить здоровье и трудовую активность.

Ранее ученые уже выяснили, что пожизненное ограничение мышей в воде сокращает им жизнь примерно на полгода, что сравнимо с 15 годами человеческой жизни. Теперь исследователи из Национальных институтов здравоохранения (США) проверили гипотезу, согласно которой оптимальное количество воды в рационе людей среднего возраста может замедлить процесс старения.

Для этого они воспользовались данными, собранными в рамках другого исследования, связавшего недостаток воды с риском сердечной недостаточности. Выборка включала 15 752 человека в возрасте от 45 до 66 лет, за которыми вели медицинское наблюдение в течение 25 лет. Чтобы определить, сколько воды выпивает человек, ученые анализировали содержание натрия в сыворотке их крови. Для оценки относительной скорости старения рассчитывали биологический возраст и оценивали риски хронических заболеваний и преждевременной смерти.

Оказалось, у людей, употреблявших недостаточно воды в среднем возрасте, на 40 процентов повышался риск развития хронических заболеваний в пожилом возрасте. Согласно выводам ученых, люди с показателем сывороточного натрия более 142 миллимолей на литр находятся в «группе риска» по ряду заболеваний, таких как сердечная недостаточность, инсульт, диабет и деменция. Хотя требуются дополнительные исследования, в которых люди с «неправильным» натрием начнут пить больше воды, простой анализ крови уже может подсказать пациентам, с чем они могут столкнуться в старости.

По оценкам исследователей, около половины людей по всему миру выпивают за сутки существенно меньше нормы. Далеко не всегда причиной тому — отсутствие доступа к пресной воде. Потребуется дополнительная профилактическая работа, чтобы улучшить здоровье населения без существенных финансовых затрат.

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