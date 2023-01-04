Си Цзиньпин проигнорировал приглашение Путина приехать в Москву 4 4.01.2023, 9:36

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В Пекине не подтвердили визит.

Кремль декларирует, что «выстроил тесные отношения с Пекином». Однако китайский лидер Си Цзиньпин решил сразу не принимать предложение российского президента Владимира Путина о визите в Москву. В то же время китайские чиновники игнорируют вопросы от СМИ по этому поводу.

Об этом сообщила на брифинге представитель МИД Китая.

Не так давно Владимир Путин говорил по видеосвязи с главой коммунистической партии Китая и даже пригласил его к себе в гости весной 2023 года. Вскоре в КНР очень обтекаемо ответили на вопрос о визите Си Цзиньпина в Россию, так и не подтвердив его.

На брифинге спикер МИД Китая Мао Нин очень странно ответила на вопрос СМИ относительно предложения Путина. Почему-то спикер решила прямо не озвучивать ничего, а очень обще описала отношения между Москвой и Пекином и вспомнила о «дружбе» между странами.

«Как всесторонние стратегические партнеры по координации, мы привержены построению нового типа отношений с большими странами, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве», – сказала представитель МИД Китая.

«В новом году стороны будут укреплять обмены на всех уровнях и будут продолжать способствовать развитию двусторонних отношений», – заявила на брифинге Мао Нин.

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