Житель Макеевки: Город содрогнулся, россияне попрятались в домах культуры 4.01.2023, 9:46

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Удар ВСУ был настолько мощным, что детонацию слышали в 15 километрах от эпицентра взрыва.

Сразу несколько источников сообщают, что в оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января в помещении училища погибли отнюдь не 63 российских военных (такое количество назвали в минобороны России), а несколько сотен.

Как рассказали в комментарии для (ТСН https://tsn.ua/ru/exclusive/zhitel-makeevki-pri-vzryve-gorod-sodrognulsya-rossiyane-pryachutsya-v-domah-kultury-2236360.html) жители оккупированной Макеевки, взрыв был настолько мощным, что он был слышен как минимум в 15 километрах.

«В городе говорят, что погибли как минимум 300 военных. Подтверждением этому может быть то, что взрыв был очень мощным. Город содрогнулся в тот момент. Мой дом тоже, хотя находится где-то в 15 километрах от училища, где произошел взрыв. После этого взрыва видим, что россияне размещаются в домах культуры спальных районов города, увеличилось количество блокпостов», — поделился с нами своими наблюдениями один из жителей оккупированной Макеевки.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, что удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов.

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