«Пассажир говорит мне: «С Новым годом!» — и оставляет сотку, как будто это 10 рублей» 4.01.2023, 9:53

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Белорусы рассказали, сколько заработали в новогоднюю ночь.

Некоторые белорусы уже в новогоднюю ночь усердно работали, чтобы потом расслабляться с дополнительным денежным бонусом в кошельке.

Журналисты onliner.by поговорили о заработках с теми, у кого Новый год получился рабочим.

«Первый раз работал на Новый год, а тут такое»

Артем работает водителем такси и в этом году впервые решил развозить пассажиров в праздничную ночь. Говорит, суперзаработка не случилось.

— Новый год встречал с семьей, а работал с двух часов ночи до девяти утра. За это время выполнил 20 заказов, судя по приложению, в итоге вышло чуть меньше 300 рублей. Из этой суммы я еще должен отдать деньги автопарку, а мой заработок вместе с чаевыми выходит около 200 рублей. Кстати, на топливо потратил 35 рублей.

По сути, я заработал не много, потому что за обычный день может быть 30 заказов, и выйдет аналогичная сумма.

Другие таксисты, с которыми я разговаривал, отзывались, что на этот раз все печально. Как мне говорили, в прошлые годы заработок был точно рублей на 100 больше.

Почему так? Артем говорит, что заказы шли не с такими большими коэффициентами, какие могли бы быть.

— Возьмем обычный час пик, например утро 3 января. Коэффициент будет плюс 10 рублей, человек доплачивает эту сумму к обычной стоимости заказа. А в новогоднюю ночь коэффициент часто был плюс 15, хотя в прошлые годы мог быть и 30 рублей. Когда я заканчивал работать, в девять утра коэффициент был плюс 7 рублей.

Коэффициент учитывает количество людей, которые зашли в приложение и посмотрели, сколько стоит поездка из одного места в другое, и количество автомобилей. Получается, в новогоднюю ночь мало людей вызывали такси? Пассажиры говорили, что в какой-то момент приложение не показывало стоимость поездки или давало информацию, что свободных машин нет, и тогда они не вызывали такси, но в то же время у меня все отображалось.

Я многим пассажирам говорил, что вы недорого едете в новогоднюю ночь. Один согласился, что в такое время нужны высокие коэффициенты, потому что мы работаем, чтобы другие отдыхали.

В принципе, итоговая сумма могла быть и больше, но особо прибыльных поездок в ту ночь не было.

— Ночью, часа в четыре пришел заказ: надо было ехать в Жодино от остановки на Горецкого недалеко от «Гиппо». Но никто не пришел, а оплата заказа стояла наличными. Так что ни в какое Жодино я не поехал, хотя коэффициент стоял плюс 26 рублей — это был бы для меня хороший заказ, потому что он мог стоить рублей 90. Но вот обломалось.

— Есть мнение, что на праздники в Минск приехали подработать таксисты из регионов, отсюда и такие коэффициенты.

— В общих чатах областные ребята писали: «Давайте приедем все в Минск, а то минские зажрались, получают много денег. Мы приедем и все заберем». Приехать на заработки в столицу — такие разговоры у ребят из регионов были, да.

Но мы с другими таксистами в Минске между собой обсуждали: сколько водителю из Бреста надо было заработать, чтобы отбить дорогу туда и обратно? Это же 700 километров! Надо искать тех, кто захотел бы поехать из Бреста в Минск, а потом из Минска в Брест, да еще и в то время, когда таксист захочет вернуться домой.

Каких-то особенных чаевых от пассажиров в новогоднюю ночь не было, говорит Артем.

— По безналу оставляют чаевых очень мало. Не знаю, может, только у меня так, но это действительно бывает редко.

Если рассчитываются наличными, то чаевые оставляют чаще. В новогоднюю ночь получилось около 30 рублей.

Самая большая сумма — 15 рублей, остальное — копейки от разных заказов. Я бы сказал, что в такую ночь 15 рублей — это простенькие чаевые.

Был случай: вез пассажира, поездка стоила 25 рублей, а у него было только 15. Когда приехали, его ждал друг, который дал ему 100 рублей.

Пассажир говорит мне: «С Новым годом!» — и оставляет сотку, как будто это 10 рублей.

Я ему сказал, что он 100 рублей дал, а не 10, потом еще сдачу с сотки отсчитывал. Если бы промолчал, вот это были бы чаевые! А я честный.

— Если работать на Новый год оказалось так невыгодно, в следующий раз лучше остаться дома?

— Это зависит от того, какой будет год, что произойдет и как люди будут встречать праздник.

«Гонорары для ведущих начинались от 100 рублей»

У ведущего Дмитрия Губича это 13-я новогодняя ночь, которую он проводит на работе. В свое время работал на ТВ, радио, были частные мероприятия, корпоративы. Дмитрий говорит, что с каждый годом работа в новогоднюю ночь становится все более будничной.

— В первые годы, работая под бой курантов, чувствовал, что прямо совершаю какой-то подвиг, — шутит Дмитрий. — В этом году такого ощущения почему-то не было. Ну и специфика самого мероприятия — встреча Нового года в гостинице. Если были когда-нибудь в Турции или Египте, то есть представление об анимации — для некоторых гостей новогодние развлечения тоже были частью такой анимации. Некоторые пары приходили ненадолго за бокалом шампанского, но было несколько компаний, которые хотели именно повеселиться, — естественно, с ними был максимальный коннект.

У ведущего, в отличие от гостей, веселье может быть только от развлекательной программы, никакого алкоголя.

— Я всегда беру символический бокал шампанского в руку, чтобы пройти и со всеми гостями устроить звон бокалов. Но никогда не пригубляю, поэтому праздник без алкоголя. Только когда добираюсь домой, там уже можно расслабиться. В новогоднюю ночь всегда еду на машине, чтобы потом не вызывать такси.

В этот раз рабочий день ведущего начался 31 декабря в 20:30 и завершился примерно в полтретьего ночи 1 января. Гонорар составил 2500 рублей. Достаточно ли этого, чтобы отдыхать весь январь?

— У всех разное представление о том, сколько нужно заработать в новогоднюю ночь, чтобы потом отдыхать весь месяц. У нас есть чаты представителей ивент-сферы — там коллеги, которые уже были заняты, делились запросами для ведущих в новогоднюю ночь.

Из того, что я видел, прайс начинался от 100 рублей, максимум — около $700 в эквиваленте. У меня была сумма выше, но это все равно чуть больше среднего гонорара.

Когда принимается решение о работе в новогоднюю ночь, мы всегда договариваемся с семьей, что если будет предложение в районе такой цифры, как в этом году, то я буду работать. Если такого предложения не поступит, буду с семьей, потому что декабрь всегда насыщенный, и объективно к концу декабря сил уже не так много. Поэтому должна быть цифра, которая спровоцирует меня на то, чтобы не отметить Новый год в кругу семьи, а пойти поработать.

Конечно, ребенок в такие моменты расстраивается, но дожидается меня, и я поздравляю его, а потом стараюсь провести пару дней вместе с семьей.

«Бывали заказы в новогоднюю ночь, от которых отказывались»

Артем этот Новый год тоже провел на работе. Вместе с кавер-группой он работал на корпоративе в Гродненской области.

— Мы выехали из Минска в районе девяти утра, приехали в 12:30 для саундчека, потом до десяти вечера были предоставлены сами себе. Первое выступление до боя курантов — это такая нормальная практика, второй сет — уже после полуночи, — описывает Артем свой новогодний график. — После этого собрались и выдвинулись в Минск, приехали в районе полшестого утра. Поэтому свой Новый год начали отмечать в семь утра.

— Обидно вообще провести праздник на работе?

— Мы стараемся так подгадать, чтобы на Новый год иметь какой-то очень хороший заказ. Бывали годы, когда мы откровенно отказывались от заказов в новогоднюю ночь. Провести ее на работе не обидно, потому что для многих участников это своего рода инструмент, чтобы зарядиться новогодним настроением, особенно когда найти его очень сложно. Так что поработать на Новый год — это способ вспомнить, что есть такой праздник.

— Реально ли заработать в новогоднюю ночь так, чтобы потом отдыхать весь январь?

— Мы средние по рынку. Есть коллективы, которые действительно зарабатывают и в январе расслабляются. Перед нами такая цель не стоит, у нас, как и положено в этой сфере, были гонорары ×2 плюс дорога.

Каждый участник кавер-бенда за новогоднюю ночь получил от $250 до $400.

— Нет опасений, что кавер-бенды окажутся не нужны на праздники? Конкуренция плюс музыку можно включить и на телефоне.

— Когда музыкальный коллектив только начинает, такое опасение есть. Но поначалу никто и не рассчитывает, что ты будешь везде нужен.

Так как мы наработали клиентскую базу, то нас рекомендуют друг другу, и мы полностью без заказов не сидим. Важно понимать, что кавер-группа — это не основной вид деятельности, то есть мы не бедствуем, если у нас нет заказов. Мы играем в удовольствие, поэтому здесь чувствуем себя свободнее. Второй момент: новогодние праздники — это высокий сезон, он начинается в конце ноября и продолжается до новогодней ночи, начала января. Потом пару месяцев отдыха, и начинаются выпускные, свадьбы, прочее.

Вообще, выступление на Новый год воспринимается не только как заработок, но и как возможность зарядиться. Мы настолько привыкли работать на Новый год, что не всегда знаем, что делать, если в этот день остаемся дома, — шутит Артем. — А к минусам работы в это время можно отнести то, что ты приезжаешь на новогодний стол к самому невкусному, потому что все самое вкусное съели без тебя. Второй минус — ты разочаровываешь гаишников, которые останавливают тебя ночью с уверенностью, что ты едешь нетрезвый, а на самом деле ты просто уставший.

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