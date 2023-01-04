ВСУ создали для армии РФ под Кременной патовую ситуацию 4.01.2023, 10:00

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Войска оккупантов фактически занимаются «самоубийством».

У армии Путина под Кременной безвыходная ситуация: источник рассказал, что происходит В районе Кременной положение российской армии критическое.

Уже месяц российская армия пытается улучшить свое положение в районе Кременной, но безуспешно. Положение у оккупантов там тяжелое.

Последними сведениями с данного участка фронта поделился в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников.

Положение ВС РФ на данном участке фронта стабильно плохое.

«Ежедневно лезут в атаку, чтобы выбить ВСУ с некоторых опасных для орков позиций. Все заканчивается тем, что они получают по заслугам и отходят, а потом еще и получают контратаки», - рассказал журналист.

Фактически оккупационная армия РФ стачивает силы на данном участке, который не способна удержать.

«Месяц они занимаются самоубийством. Но так ничего и не поняли», - констатировал Мирошников.

Как сообщал сайт Charter97.org на данном участке ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная, которая играла важную роль в снабжении российских войск на данном направлении.

Эксперты считают практически неизбежным освобождение Кременной, после чего уже встанет вопрос об уходе агрессора из Лисичанска и Северодонецка.

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