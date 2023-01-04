Данные хакеров о здоровье Лукашенко: обнаружены интересные совпадения 2 4.01.2023, 10:11

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Информацию из медицинских справок соотнесли с зарубежными визитами диктатора.

Как сообщал сайт Charter97.org, белорусские хакеры в канун Нового года, 31 декабря, взломали сайт Республиканского клинического медицинского центра управления делами Лукашенко. Как утверждают хакеры, они похитили из компьютерной сети клиники большое количество данных. Среди них оказались данные о ПЦР-тестировании Александра Лукашенко и его сына Николая на коронавирус.

Республиканский клинический медицинский центр управделами Лукашенко (далее РКМЦ) — это основная больница и поликлиника для высокопоставленных чиновников Беларуси. Его главврачом работает Ирина Абельская, предполагаемая мать Николая Лукашенко. 31 декабря на главной странице сайта клиники действительно появилось «поздравление» от хакеров (оно сохранено в интернет-архиве). В послании хакеры напомнили о тюрьмах, заполненных политзаключенными, потребовали их освобождения и пообещали самостоятельно решить как эту проблему, так и проблему «трансфера власти Лукашенко».

Уже 2 января хакеры сообщили, что начали анализировать полученные документы, и опубликовали целый архив из более чем 70 pdf-файлов, каждый из которых —это электронный вариант справки о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 на имена Александра либо Николая Лукашенко. Справки выданы РКМЦ. Документы подлинные: каждый из них имеет действующий QR-код, при переходе по которому открывается официальный сайт центра и точно такая же справка, но уже в интернет-виде, при этом можно скачать ее pdf-вариант.

Все справки стандартные, оформлены на русском и английском языках, в них указаны время тестирования, результат анализа, время выдачи документа и имя врача. Сначала справки подписывала заместитель главного врача РКМЦ Светлана Галицкая, затем заведующая инфекционно-эпидемиологическим отделом Елена Качанко.

Первые результаты тестов были выданы 12 апреля 2021 года, последние — 25 декабря 2022-го. Обращает на себя внимание, что Александр и Николай Лукашенко нередко получали справки в один день в одно и то же время, до минуты. Иногда даты изменяются, например с 7 на 8 апреля, а время взятия анализа и выдачи документа остается тем же. Также нередко указано одинаковое время тестирования и время выдачи справки. Фактически это невозможно: для проведения ПЦР-теста требуется несколько часов. Как минимум в одном документе дата выдачи опережает дату проведения тестирования. Есть справки с ошибками, которые пришлось переоформлять.

Практически все тесты проводились перед встречами Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. И если до сентября 2021 года для этого было достаточно одного теста, то затем проходить тестирование Лукашенко и его сыну приходилось, как правило, уже по два и больше раз.

Журналисты zerkalo.io соотнесли даты справок, которые опубликовали хакеры, с датами зарубежных визитов Александра Лукашенко, полный список ниже.

Даты зарубежных визитов и ПЦР-тестирований Александра и Николая Лукашенко

2021 год

22 апреля — встреча с Путиным в Москве, тесты проведены 12 апреля Лукашенко и сыну, 21 апреля — только Лукашенко;

28 мая — встреча с Путиным в резиденции Бочаров Ручей в Сочи, тесты проведены 27 мая Лукашенко и сыну;

13 июля — встреча с Путиным в Санкт-Петербурге, тесты проведены Лукашенко и сыну;

9 сентября — встреча с Путиным в Москве, тестирование проходил только Лукашенко-старший, но три раза: 4, 7 и 8 сентября;

14 сентября — тестирование прошли и Александр, и Николай Лукашенко, но встречи с Путиным не было, только телефонные переговоры;

23 сентября — Лукашенко совершил неофициальную поездку в Сочи, в резиденцию Путина Красная Поляна, чтобы «отдохнуть». Для этого он и сын прошли тесты 22 и 23 сентября;

28 декабря — визит на неформальный саммит глав стран СНГ и встреча с Путиным. Лукашенко и сын проходили тесты на ковид 23, 24, 26 и 27 декабря.

2022 год

18 февраля — переговоры с Путиным в Москве, тесты прошли Лукашенко и сын 14, 16 и 17 февраля;

11 марта — переговоры с Путиным в Москве, тест прошел только Лукашенко-старший и только один раз 10 марта;

12 апреля — встреча с Путиным в Благовещенске на космодроме «Восточный». Лукашенко и сын сдавали тесты 7, 8 и 11 апреля;

16 мая — встреча глав стран ОДКБ в Москве. Оба Лукашенко сдавали тесты 12, 14 и 15 мая;

23 мая — встреча с Путиным в резиденции Бочаров Ручей. Лукашенко и сын сдавали тесты 18 и 19 мая;

25 июня — встреча с Путиным в Санкт-Петербурге. Лукашенко и сын сдавали тесты 18, 20 и 21 июня;

15 сентября — визит Александра Лукашенко в Узбекистан. Он сдал тест 14 сентября один, без Николая;

26 сентября — встреча с Путиным в резиденции Бочаров Ручей. Лукашенко и сын сдавали тесты 21 и 23 сентября;

14 октября — саммит глав стран СНГ в Астане. Николай тесты не сдавал, а его отец сдал четыре — 3, 4, 6 и 10 октября;

22 ноября — заседание Совета ОДКБ в Ереване. В этот же день Александр Лукашенко сдал два теста с промежутком в четыре часа, Николай не сдавал;

25−27 декабря — визит в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав стран СНГ и встреча с Путиным. И Александр, и Николай Лукашенко сдавали тесты 20, 22 и 23 декабря.

Как можно заметить, перед большинством встреч Александра Лукашенко с Владимиром Путиным тесты проходил и его сын, то есть отец, вероятно, брал его с собой. О большинстве таких случаев раньше известно не было, потому что в сюжеты о встречах политиков юноша не попадал. А вот перед визитами на мероприятия, где у Лукашенко с Путиным не было личных встреч, Николаю тестирование не проводили, то есть, вероятно, в такие поездки его и не брали.

В справках содержатся паспортные данные Александра и Николая Лукашенко: имена, дата рождения, номер паспорта. У Александра Лукашенко сначала указывается дата рождения 30 августа 1954 года, но с декабря 2021-го она изменяется на 31 августа (до того дата также «пляшет», но в единичных случаях, возможно, это просто ошибка).

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