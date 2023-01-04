Здание ПТУ в Макеевке «стерто» точными ударами: фото колоссальных разрушений 3 4.01.2023, 10:16

5,622

Опубликованы кадры с последствиями удара ВСУ по российским мобилизованным.

В Интернете появились новые снимки ПТУ №19 в Макеевке Донецкой области, находящейся под незаконным контролем военных РФ. От здания практически ничего не осталось, сообщает телеграм-канал «Украина 365».

Здание училища, в котором российское командование додумалось разместить недавно мобилизованных, а также уже опытных военных, буквально стерто с лица земли.

Уцелели лишь немногие плиты перекрытия и совсем малый процент других железобетонных конструкций.

Подавляющее большинство того, что еще 31 декабря составляло полноценное здание, просто превратилось в пыль, камни, железные прутики и строительный мусор.

«Оккупированная Макеевка. Все, что осталось от ПТУ им. Кобзона», - иронично прокомментировали полученные снимки авторы канала.

Российская сторона утверждает, что удар по ПТУ нанесли ВСУ с помощью американских РСЗО HIMARS.

В свою очередь, 2 января в Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары по месту скопления российских военных в Макеевке Донецкой области.

Как сообщал сайт Charter97.org, удар был нанесен 31 декабря, уничтожено до 10 единиц техники ВС РФ. В результате удара, по разным данным, погибло от 300 до 500 российских военных.

Напомним, в новогоднюю ночь, в Макеевке Донецкой области взлетело на воздух ПТУ №19, которое оккупанты использовали в качестве места дислокации мобилизованных. В результате удара сотни «мобиков» были убиты или ранены.

ВСУ нанесли три удачных попадания по базе российских захватчиков в Макеевке с 23:57 до 00:00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».