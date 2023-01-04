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В центре Гомеля внезапно остановились троллейбусы

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  • 4.01.2023, 10:22
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В центре Гомеля внезапно остановились троллейбусы
Фото: ЧП Гомель

Вышло из строя важное оборудование.

В центре Гомеля вечером 3 января внезапно остановилось движение троллейбусов. В местном горисполкоме объяснили, что произошло.

Причиной остановки там назвали выход из строя трансформатора на подстанции № 9 на проспекте Победы, передают «Гомельские ведомости».

Чиновники сообщили, что движение транспорта «оперативно направили» по другим маршрутам, а питание троллейбусных линий переключили на резервный трансформатор.

Также начали ремонт вышедшего из строя оборудования.

Сколько троллейбусов стало, там не сообщили.

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