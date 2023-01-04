«Готова только одна рота, 30 человек, остальных местные потравили» 3 4.01.2023, 10:27

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Оккупант рассказал о «гениальных» планах своего командования и нехватке солдат.

Российские войска на передовой в Украине слабо укомплектованы и вынуждены подчиняться противоречивым приказам своих командиров. Об этом свидетельствует запись перехвата разговора российского военнослужащего со своим другом, который Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины обнародовало 3 января в Facebook.

Оккупант рассказывает о «гениальных» планах командования, которые выражаются в приказах наподобие: «Давайте сначала окопайтесь, а потом в атаку пойдем».

Он добавляет, что несмотря на серьезный некомплект личного состава, руководство оккупантов требует от них наступательных действий. Отмечается, что в батальоне в наличии всего 50 солдат, но генерал говорит: «Они [украинские защитники] увидят, что мы в атаку пойдем, – убегут».

Также звучат жалобы на отсутствие резервов: по словам оккупанта, «готова [только] одна рота, 30 человек», а остальные «бухают, их там, ...бать, местные потравили».

В разговоре обсуждается, что «разные источники сообщают», что в России ожидается «полная мобилизация с последующим наступлением».

Оккупант жалуется, что позиции плохо оснащены и оборудованы: должны быть в наличии и фотоловушки, и системы противовоздушной обороны, а на деле «кроме лопаты, ничего нет».

Он добавляет, что его взвод из восьми человек находится к украинским позициям ближе, однако снайперов в нем нет.

Усилить подразделение, по его словам, некем, поэтому речь о штурмах позиций ВСУ вести бессмысленно, у оккупантов не получается даже как следует обороняться из-за дефицита живой силы. Из разговора следует, что силы обороны Украины без сопротивления захватывают некоторые позиции российских войск и «заселяются» туда.

«Зря мы кровь проливали», – подытожил он.

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