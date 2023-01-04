Пропагандист загрустил 2 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

4.01.2023, 10:29

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Воевали – веселились, подсчитали – прослезились.

Подведение итогов ушедшего года заставило печалиться сторонников вторжения России в Украину.

И на 11-м месяце войны Кремль пытается делать вид, что «всё идет по плану». Более того, в строгом соответствии с «графиком». Правда, никаких даже самых общих ориентиров при этом не озвучивалось. Поэтому и насчет бегства из Харьковской области, и по поводу оставления Херсона можно говорить – «так и было задумано».

Вот только ожидания у сторонников войны существовали совершенно другие. Известный пропагандист Сергей Марков в первые день «СВО» набросал такой сценарий:

«1. Цель первой фазы – подавление ПВО и ВВС, полное господство в воздухе. Это 24 февраля.

2. Вторая фаза – окружение частей ВСУ, их разоружение. Здесь важно чтобы были минимальные потери среди солдат и офицеров ВСУ. Это наши люди. Сроки – несколько дней конца февраля.

3. Третья фаза – антифашисты берут власть в крупнейших городах. Где надо, при поддержке армии России. Сроки – конец февраля, начало марта.

4. Четвертая фаза – формирование новых органов власти. Сначала в крупнейших городах. Потом во всех населенных пунктах. Сроки начало марта.

9 мая братская страна встретит как хочет праздником Победы».

Марков был не одинок в своих мечтах. Такую картину «маленькой победоносной войны» рисовали себе многие. В начале февраля 2022-го Александр Лукашенко заявлял, что, если боевые действия начнутся, то продлятся «максимум три-четыре дня».

А через три месяца правитель Беларуси высказывался уже совсем в ином ключе: «Полагаю, что операция затянулась». Так то было в мае, а сейчас уже январь следующего года.

Забавно, что в начале сентября Лукашенко снова предрекал скорое окончание «СВО». Мол, украинские военные «погибают там», «видят, что это бесперспективно», а в результате «могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!».

Вскоре после этого началось контрнаступление ВСУ. Украинская армия освободила около 40% ранее оккупированных территорий.

В результате Марков на днях сделал несколько неожиданных выводов:

«Главный геополитический итог 2022 года – движение к восстановлению однополярного мира. Именно так. Не переход к многополярному, а восстановление однополярного. Западная цивилизация консолидирована как никогда вокруг США. США показали свою силу. И Китай и Россия показали свою слабость. Мир шёл к многополярному миру, а в 2022 сменил курс на противоположный...

Оказалось, что армия России вне ядерной компоненты оказалась не такая сильная, как все ожидали. Вторая ли это армия мира? Засомневались многие.

Российская разведка проиграла этот раунд американской разведке. Киевский режим не рухнул, украинские военные не перешли на сторону России и не отошли в сторону.

Оказалось, что российское государство допускает огромные ошибки...

США на пути к перезагрузке однополярного мира со своим полным доминированием. Только показавшая всем свою слабость, но сохранившая непокорность Россия и Путин, стоят на пути...»

«Тю», как говорят в Украине. Так стоило ли начинать?

Подытожил Марков и вовсе за упокой: «Год был очень плохой, и новый 2023 разумно ожидать, что будет тоже очень плохой».

А вот этот прогноз начал сбываться для РФ очень быстро. Уже в первую минуту 2023-го украинцы ударили по зданию в Макеевке, где расположились российские мобилизованные. Количество погибших и раненых исчисляется сотнями.

Может, это российским военным пора «ударить ребром» и убраться из Украины восвояси?..

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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