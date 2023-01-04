Ученые назвали витамин, который помогает похудеть 2 4.01.2023, 10:37

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Даже в мизерной дозе он приводит к снижению веса.

Во время исследования ученые нашли связь между приемом витамина Д и снижением веса. Устраните дефицит этого витамина и ваш организм похудеет без изнурительных тренировок и диет, пишет spring.org.uk.

Люди, которые принимают этот витамин, теряют лишний вес без диет и изменений в образе жизни. По желанию, физические упражнения все же можно добавить, они ускорят потерю веса.

В исследовании участвовали 50 женщин с избыточным весом и ожирением. Половине из них ежедневно давали около 10 тысяч МЕ витамина на протяжении шести недель.

В ходе эксперимента выяснилось, что между индексом массы тела и нехваткой в организме витамина Д существует обратная связь.

Выяснилось, что витамин ускорил потерю лишнего веса у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. В среднем они теряли примерно 1,5 кг по сравнению со второй группой, которая принимала плацебо.

Дефицит витамина Д прежде всего связан с несбалансированным питанием и длительным нахождением в помещении. Получить его можно из жирной рыбы, яиц и других продуктов. Кроме того, организм способен синтезировать его под воздействием солнечного света на кожу.

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