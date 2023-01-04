Раненный на Донбассе Рогозин «отличился» безумным поступком

Раненный на Донбассе Рогозин «отличился» безумным поступком22
- 4.01.2023, 10:42
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Фотофакт.
Раненный на Донбассе экс-глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин направил осколок от гаубицы Caesar послу Франции в РФ.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Вот что Рогозин написал в сопроводительном письме:
«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе».
Фото письма Рогозина и вынутого из него осколка опубликовал телеграм-канал «Баста!» .