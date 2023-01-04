Житель Гродно в новогоднюю ночь «поговорил» с работником ГАИ на 7400 рублей 2 4.01.2023, 10:48

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Разговор был долгим.

26-летний водитель «Рено» из Гродно в полночь имел диалог с инспектором ГАИ.

Разговор был долгим, мужчину пытались остановить с проблесковыми маячками еще за час до Нового года на улице Горновых, пишет Autogrodno.by.

— Водитель сразу проигнорировал законное требование об остановке, но все же потом остановился. Сотрудники ГАИ сразу выявили у него явные признаки алкогольного опьянения, — рассказали в ГАИ.

От прохождения медицинского освидетельствования парень отказался, но от ответственности это его не спасло. Разбирательства закончились после 12-ти и протокол был составлен в 00:20.

Теперь ему грозит штраф в размере 200 базовых величин и лишение водительских прав сроком на 5 лет.

Возможно, гродненский водитель стал первым в Беларуси, кто получит столь большой штраф. Как раз в 00:00 1 января 2023 в Беларуси поднялась базовая величина. Если 31 декабря она равнялась 32 рублям, то с 1 января уже 37 рублей. Если бы ранее водителю грозил штраф до 6 400 рублей, то теперь 7 400 рублей.

«Уважаемые водители, помните что ни праздник, ни какая-либо беда не является оправданием, чтобы садиться за руль пьяным», — сказали в ГАИ.

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