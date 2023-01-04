Часть магазинов «Евроопт» сегодня не будет работать 4.01.2023, 10:56

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Масштабный сбой кассового оборудования до сих пор не устранен.

Сеть магазинов «Евроопт» предупредила клиентов, что в среду, 4 января, некоторые точки могут временно не работать. Это связано с техническими неполадками с кассовыми аппаратами. Проблема коснулась торговых сетей по всей стране.

Напомним, из-за сбоя 2 января пришлось закрыть более 50 заправок «Белоруснефть», часть магазинов «Евроопт», строительный магазин «Материк», а также некоторые другие магазины.

Возникшие неполадки планировали устранить в течение 3 января, однако компании «Туссон», обслуживающей оборудование, до сих пор не удалось это сделать.

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