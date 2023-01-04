закрыть
4 января 2023, среда, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Часть магазинов «Евроопт» сегодня не будет работать

  • 4.01.2023, 10:56
  • 1,782
Часть магазинов «Евроопт» сегодня не будет работать

Масштабный сбой кассового оборудования до сих пор не устранен.

Сеть магазинов «Евроопт» предупредила клиентов, что в среду, 4 января, некоторые точки могут временно не работать. Это связано с техническими неполадками с кассовыми аппаратами. Проблема коснулась торговых сетей по всей стране.

Напомним, из-за сбоя 2 января пришлось закрыть более 50 заправок «Белоруснефть», часть магазинов «Евроопт», строительный магазин «Материк», а также некоторые другие магазины.

Возникшие неполадки планировали устранить в течение 3 января, однако компании «Туссон», обслуживающей оборудование, до сих пор не удалось это сделать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў
С надеждой и верой смотрю в 2023 год
С надеждой и верой смотрю в 2023 год Наталья Радина
Остался свободным
Остался свободным Ирина Халип
Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип