Из-под руин ПТУ в Макеевке достали сотни мертвых «мобиков» 3 4.01.2023, 10:59

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Появились новые данные о тяжелых потерях армии РФ.

В Макеевке Донецкой области продолжают подсчитывать потери российских военных, информирует ТГ-канал «Украина 365».

По словам журналистов, мониторящих российские телеграм-каналы, что в Макеевке из-под завалов разрушенного ПТУ №19 только сегодня к полудню извлекли уже 196 тел.

При этом, по данным российских источников, общее количество погибших мобилизованных оккупантов - 270.

«Скорее всего, счет идет на все 500-600, но нужно занизить до 270», - пишут авторы украинского ресурса.

К слову, официально Минобороны РФ признало только 89 погибших. Тем не менее, если анализировать хотя бы только российские источники, там речь идет о «сотнях» убитых. Например, российский военный канал «Царьград» передал о «сотнях человек», а канал «Оперативные сводки», лояльный к Путину - о 500 погибших.

Что касается украинских источников, то, по данным Управления стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины, число убитых российских военных (там находились не только «мобики», но и опытные военнослужащие) исчисляется до 400-500, а раненых - до 300 человек.

Как сообщал сайт Charter97.org, в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в оккупированной Макеевке Донецкой области взлетело на воздух ПТУ №19, которое российские оккупанты использовали в качестве перевалочного пункта для мобилизованных. В результате удара сотни «мобиков» пострадали. Здание было буквально дотла разрушено, похоронив под обломками подавляющее большинство мобилизованных РФ. Всего было три удачных попадания по базе российских захватчиков в Макеевке с 23:57 до 00:00.

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