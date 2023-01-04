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Неизлечимая болезнь Лукашенко

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  • 4.01.2023, 11:02
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Неизлечимая болезнь Лукашенко

Вспоминается анекдот советских времен.

Лукашенко объявил 2023 год «Годом мира и созидания». Соответствующий указ был подписан 1 января.

«Лукашенко своим мировоззрением остался советским человеком», — пишет по этому поводу политолог Валерий Карбалевич.

«Практической пользы от этого (указа — ред.) никакой, однако, как и во времена позднего СССР, пропагандистская машина работает на самообслуживание», — отмечает политолог.

«Что касается содержания указа, то белорусы постепенно привыкают, что слова и понятия, которые они слышат из официоза, имеют противоположный смысл. Британский писатель Джордж Оруэлл дал классический образец языка тоталитарного общества («война-это мир», «свобода — это рабство» и др.)», — пишет Валерий Карбалевич.

Политолог напоминает, что 2023 год объявили «Годом мира» в тот самый момент, когда Беларусь всячески поддерживает войну России против Украины.

«Чтобы жить в современной Беларуси, следует усвоить двойное мышление, умение скрывать свои мысли, говорить одно, а думать другое. Вспоминается анекдот советских времен. Приходит человек к доктору и жалуется: «У меня проблема. Что слышу, того не вижу, а что вижу, того не слышу». На что доктор отвечает: «Это болезнь неизлечимая, она социализмом называется». Как же назвать нынешнюю болезнь?», — задается вопросом политолог.

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